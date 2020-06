Coronavirus : Keita Baldé loue un immeuble entier pour héberger des sans-abris

Un magnifique geste de solidarité. Affecté par la situation précaire de 200 saisonniers sans abri en pleine pandémie de coronavirus particulièrement meurtrière de l’autre côté des Pyrénées, Keita Baldé a loué à ses frais un immeuble de trois étages à Lleida (Espagne) pour permettre d’héberger 90 d’entre eux.

Bloqués dans la ville depuis le début de la crise sanitaire, ces travailleurs originaires d’Afrique, venus en Catalogne pour participer à la récolte des fruits, se sont retrouvés à la rue sans endroit où dormir ni se nourrir. Et alors que plusieurs établissements ont refusé de les accueillir, l’international sénégalais s’est démené pour leur trouver un toit.

«Ils ont dormi dans la rue, sans nourriture, sans rien. Ils travaillent 12 heures par jour, ils ne se sont même pas arrêtés à cause du coronavirus. La plupart d’entre eux sont sénégalais, et je voulais aider, faire ce que je peux», a expliqué sur son compte Instagram Baldé qui s’est engagé à les héberger jusqu’en septembre.

Et l’attaquant de Monaco, originaire de Catalogne, ne pas l’intention d’en rester là. Il est déjà à la recherche d’un deuxième établissement pour loger les 110 autres sans abris. «Nous avons trouvé le premier emplacement et nous recherchons le deuxième maintenant», a indiqué Keita Baldé qui s’«occupe de tout personnellement». Et il a également promis de fournir nourriture et vêtements à l’ensemble des saisonniers. Respect.

