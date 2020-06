Instagram : Cristiano Ronaldo a empoché plus de 2 millions d’euros pendant le confinement

Le confinement a été bénéfique pour Cristiano Ronaldo sur le plan financier. S’il a accepté de baisser son salaire pour aider la Juventus Turin en ces temps de crise sanitaire, la star portugaise a touché un joli pactole grâce à Instagram, où il est la personnalité la plus suivie sur Instagram avec près de 219 millions d’abonnés.

Avec quatre publications sponsorisées sur le réseau social entre le 12 mars et le 14 mai, le quintuple Ballon d’or a empoché plus de 2,1 millions d’euros, soit environ 530 000 euros par post selon une étude de l’agence britannique Attain. L’ancien madrilène est le sportif qui a perçu le plus d’argent durant cette période.

L’ancien joueur du Real Madrid devance son éternel rival Lionel Messi. L’attaquant argentin du FC Barcelone a engrangé la somme de 1,5 millions d’euros avec également quatre publications sponsorisées. Neymar complète le podium avec près de 1,4 millions d’euros devant Shaquille O’Neal (655 000 euros) et David Beckham (455 000 euros).

Le reste du Top 10 est composé du joueur de cricket Virat Kohli (425 000 euros), de Zlatan Ibrahimovic (206 000 euros), de Dwyane Wade (160 000 euros), de Dani Alves (150 000) et du boxeur Anthony Joshua (136 000 euros).

