Marat Safin n’a jamais gagné Roland-Garros parce qu’il «était trop bête»

Lors d’un live avec We Are Tennis, Marat Safin s’est confié sur le fait de n'avoir jamais remporté Roland-Garros.

Le Russe, qui a confié avoir été formé à la terre battue en Espagne («la meilleure formation au monde» selon lui), est revenu sur son tout premier tournoi Porte d’Auteuil en 1998. Cette année-là, il avait affronté André Agassi et Gustavo Kuerten, qu’il avait battus en cinq sets tous les deux.

De quoi voir en lui un futur vainqueur de Roland-Garros ? Malheureusement, l’imposant russe n’y atteindra que les demi-finales en 2002, battu par Juan Carlos Ferrero.

Une raison pour que celui qui a remporté trois titres du Grand Chelem (deux Open d’Australie et un US Open) ne se soit jamais imposé ? «J’étais trop bête, a-t-il lancé. J’ai balancé ma demi-finale contre Ferrero (6-3, 6-2, 6-4). J’aurais pu jouer Costa en finale. Mais il s’est passé quelque chose dans le premier set face à Ferrero et c’était fini pour moi.»

