PSG, OM, Lyon, Reims… voici les dates de reprise des clubs de Ligue 1

Alors qu’ils sont à l’arrêt depuis presque trois mois, suite à la pandémie de coronavirus, les clubs de Ligue 1 vont commencer à reprendre le chemin de l’entraînement ces prochains jours.

La saison 2019-2020 arrêtée depuis le 30 avril, les formations de l’Elite vont se tourner vers le prochain exercice. Et avec autant de semaines d’arrêt, les dirigeants souhaitent reprendre beaucoup plus tôt que les saisons précédentes pour arriver fin prêt pour le mois d’août et le début de la saison 2020-2021. Sans oublier que des matchs de préparation amicaux en juillet devraient avoir lieu.

D’autres comme le PSG et Lyon notamment se doivent de commencer tôt pour préparer les finales de coupes nationales et la Ligue des champions, qui devrait se disputer en août.

Le calendrier officiel de la reprise en Ligue 1

8 juin : Olympique lyonnais

15 juin : Nice, Nantes

22 juin : Bordeaux, Montpellier, PSG, Rennes

23 juin : Reims

29 juin : Brest

1er juillet : Angers

Les autres équipes de Ligue 1 n’ont pas encore donné de dates officielles mais elles devraient communiquer dans quelques. L’OM avait notamment annoncé son retour à la Commanderie entre le 15 et le 27 juin.

