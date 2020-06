Thibaut Pinot prolonge à la Groupama-FDJ avec le Tour de France dans le viseur

Entre Thibaut Pinot et Groupama-FDJ, c’est une histoire qui dure. En fin de contrat en décembre prochain, le coureur français a prolongé jusqu’en 2023 avec la formation tricolore, dont il porte le maillot depuis ces débuts professionnels en 2010.

Une union de dix ans qui ne pouvait s’interrompre aussi soudainement. Alors qu’il vient tout juste de fêter ses 30 ans, le Franc-Comtois ne se voyait pas quitter son équipe de toujours, qui a également annoncé la prolongation d’Arnaud Démare, David Gaudu et Stefan Küng. «Je sais très bien qu’il n’y a aucune autre équipe où je serai aussi épanoui et heureux. Ici, il y a un projet sportif qui n’est pas encore terminé. Je veux aller au bout de mon histoire. D’autant plus qu’à 30 ans, j’arrive dans les belles années. Il n’y aurait rien eu de logique à partir maintenant. Prolonger dans mon équipe était une évidence», a-t-il confié au Parisien.

Et il n'a pas manqué d'afficher sa détermination et ses ambitions. «Pendant ces trois ans, je veux gagner les plus belles courses», a-t-il insisté. En tête de sa liste, le Tour de France. L’année dernière, Thibaut Pinot, vainqueur de la 14e étape, était à lutte pour monter sur la plus haute marche du podium sur les Champs-Élysées. Mais une lésion musculaire à la cuisse gauche l’avait contraint à l’abandon lors de la 19e étape.

Un douloureux souvenir qu’il va tenter d’effacer sur la prochaine Grand Boucle reportée de deux mois en raison de la pandémie de coronavirus. Il se présentera au départ à Nice le 29 août avec «a minima un podium» comme objectif. Même si l’idée de porter le maillot jaune le 20 septembre à Paris est présent dans un coin de sa tête. «Ce que je veux, c’est qu’au matin de l’avant-dernière étape, au chrono de La Planche-des-Belles-Filles, je sois en position de vivre le plus beau moment de ma carrière», a lâché le leader de l’équipe dirigée par Marc Madiot.

Et même s’il a accumulé les déceptions sur la route du Tour par le passé, Thibaut Pinot, qui devrait renouer avec la compétition lors de la Route d’Occitanie puis le Critérium du Dauphiné, veut croire en son destin et à des jours glorieux. «Mon histoire avec le Tour est compliquée, a-t-il concédé. Des beaux moments et de la souffrance. D’ici à la fin, je le sais, c’est écrit : il y aura encore de la souffrance mais aussi des moments de joie et des victoires.» Le rendez-vous est déjà pris en septembre.

Les années passent mais l'envie reste la même. Je n’ai pas fini d’écrire mon histoire avec @GroupamaFDJ





2021 - 2022 - 2023



Mais avant, 2020



A très vite ! pic.twitter.com/K9hDoaQj8x — PINOT Thibaut (@ThibautPinot) June 4, 2020

