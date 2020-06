Transferts : Telles, Bennacer, Milinkovic-Savic… quel mercato pour le PSG ?

Le mercato n’a pas encore ouvert ses portes. Mais le PSG s’est déjà montré actif avec le transfert définitif de Mauro Icardi, prêté l’été dernier par l’Inter Milan et qui s’est engagé jusqu’en juin 2024 pour 50 millions d’euros (plus 5 millions d’euros de bonus). Le premier gros coup d’une longue série ?

La priorité pour les dirigeants parisiens est de renforcer le secteur défensif avec le recrutement de deux latéraux pour compenser les très probables départs de Thomas Meunier et Layvin Kurzawa en fin de contrat. A gauche, la piste la plus chaude mène à Alex Telles, qui serait mis en concurrence avec Juan Bernat. Paris a entamé depuis plusieurs semaines des discussions avec le FC Porto au sujet du défenseur brésilien.

Et si les négociations n’ont pu aboutir pour le moment, en raison de la pandémie de coronavirus, qui risque d’avoir un impact important sur le marché des transferts cet été, la venue de l’ancien joueur de Galatasaray reste privilégiée. D’autant que le champion de France aurait abandonné l’idée de recruter Théo Hernandez devant le montant réclamé par l’AC Milan (50 millions d’euros). En cas d’échec avec Alex Telles, le nom de Raphaël Guerreiro, déjà évoqué à de nombreuses reprises par le passé, pourrait refaire surface, même si l’international portugais se plait au Borussia Dortmund.

Dans le couloir droit, Leonardo a jeté son dévolu sur Adam Marusic. Comme Telles, le Monténégrin (27 ans) a tapé dans l’œil du directeur sportif brésilien par son profil offensif. L'autre atout est son prix, autour de 15 millions d’euros, qui serait loin d’être un frein à sa signature. Et le joueur de la Lazio Rome pourrait être accompagné dans la capitale par son coéquipier Sergej Milinkovic-Savic (25 ans). Le milieu de terrain serbe figure, de longue date, dans les petits papiers parisiens. Et le PSG serait prêt à débourser près de 80 millions d’euros pour s’attacher leurs services.

Les deux compères pourraient ne pas être les seuls à faire le voyage depuis l’Italie. L’État-major parisien aurait également été séduit par Ismaël Bennacer, auteur d’une première saison remarquée du côté de l’AC Milan. Une première offre, à hauteur de 30 millions d’euros, aurait été repoussée par le club transalpin et le concurrence s'annonce rude dans le dossier du milieu de terrain international algérien qui disposerait d’une clause libératoire de 50 millions d’euros. Le cas Thomas Partey (Atlético Madrid) semble, lui, avoir été mis de côté.

Le mercato du PSG dépendra aussi de l’avenir de Thiago Silva et Edinson Cavani, également en fin de contrat. Alors que le flou règne autour d’une éventuelle prolongation, la tendance serait à un départ de l’attaquant uruguayen et une prolongation d’un an du défenseur brésilien. Mais le cas le plus important est celui de Tanguy Kouassi. Paris cherche ardemment à convaincre le jeune défenseur (17 ans), ciblé par le RB Leipzig et Milan, de signer son premier contrat professionnel.

Une solution devra aussi être trouvée avec Alphonse Areola. Prêté cette saison au Real Madrid, le gardien champion du monde devrait revenir à Paris. Et il sera contraint de trouver un nouveau point de chute s’il ne veut pas être la doublure de Keylor Navas. En cas de départ du portier tricolore, Pepe Reina serait ciblé pour jouer le rôle de n°2. Si Areola comme Meunier, Kurzawa, Cavani ou encore Thigao Silva pourraient ne plus porter le maillot du PSG la saison prochaine, Kylian Mbappé et Neymar sont en revanche très bien partis pour rester au moins une saison de plus.

Retrouvez toute l’actualité du PSG ICI