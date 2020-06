OM : la saison 2020-2021 sera-t-elle la dernière pour André Villas-Boas ?

Alors qu’il vient de confirmer sa présence pour une saison de plus à l’OM, André Villas-Boas pense déjà à son départ, qui pourrait avoir lieu dès la saison prochaine.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, le technicien portugais, qui a hésité avant de confirmer rester sur le Vieux-Port après le départ du directeur sportif, Andoni Zubizarreta, qui est son ami, a confié son envie de poursuivre l’aventure avec un groupe qu’il apprécie énormément et avec lequel il souhaite disputer la Ligue des champions.

Présent à Porto, samedi, pour l’élection du président du FC Porto, son ancien club (2010-2011), André Villas-Boas a répondu à quelques médias locaux. «Je ne veux rien anticiper. J’ai dit que ma carrière d'entraîneur porterait sur quinze ans, elle pourrait se terminer en 2024. On verra, a-t-il confié. Compte tenu des quatre années que je veux encore faire en tant qu'entraîneur, un an en tant qu’entraîneur de Marseille, puis une expérience plus exotique au Brésil ou au Japon.»

Agé de 42 ans, le Portugais, ancien adjoint de José Mourinho, a pas mal bougé depuis ses exploits au FC Porto (un quadruplé historique). Propulsé à Chelsea (2011-2012), il enchaînera ensuite Tottenham (2012-2013), le Zénith Saint-Pétersbourg (2014-2016), le Shanghai SIPG (2016-2017) avant la Ligue 1. Et l’on peut voir qu’AVB n’a jamais passé plus de deux saisons sur le banc d’un club. Les joueurs et fans de l’OM sont prévenus.

Retrouvez toute l'actualité de l'OM ICI