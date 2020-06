Photos : L’incroyable appartement de luxe de Roger Federer à Dubaï

Roger Federer est comme chez lui à Dubaï. En plus d’y avoir décroché 8 sacres au cours de sa carrière, le Suisse est l’heureux propriétaire d’un somptueux appartement dans l’un des gratte-ciels les plus prisés et luxueux de la ville. Un écrin acquis en 2014 pour près de 15 millions d’euros, selon The Sun.

Le sportif le mieux payé de la planète, accompagné de sa famille, a pour habitude de passer ses hivers aux Emirats arabes unis pour préparer ses saisons dans les meilleures conditions. Il faut dire que le cadre est idéal et l’appartement tout confort.

D’une superficie de plus de 550 m2, il offre de multiples salons tout aussi beau les uns que les autres, ainsi qu’une très grande cuisine et une majestueuse salle à manger. Le coin nuit dispose de cinq chambres dotées chacune d’une salle de bains privatives. Une salle d’eau située dans un vaste hall est également à disposition.

Pour se détendre, l’homme aux 20 Grands Chelems, également propriétaire de deux maisons en Suisse, peut aussi profiter d’une piscine sur le toit et d’un centre de fitness dont il a participé à la conception. Sans oublier la terrasse avec une vue imprenable sur l’ensemble de la marina de Dubaï, où sont amarés des yachts tout aussi luxueux.

La résidance de tennisman bénéfice enfin d’un service de sécurité personnel, de toutes les technologies pour contrôler la température, les lumières ou encore les commandes multimédias, et d’un service de concierge 24h sur 24h permettant de faire appel en cas de besoin à un hélicoptère ou à un jet privé. Du très grand luxe.

Check out Inside Roger Federer's £13m home in Dubai with the Views of the ocean, exclusive Le Reve with sensational views surround the luxury penthouse, an additional powder room, The presidential suite boasts five bedrooms and and a helicopter for hire pic.twitter.com/p4oL1e7iK9

— Lilian Chan (@bestgug) June 5, 2020