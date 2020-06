Retraite de Conor McGregor : le champion UFC est-il sérieux ?

Jamais deux sans trois. Conor McGregor a annoncé, pour la troisième fois, sa retraite dimanche sur son compte Twitter. Après l’avoir annoncé deux fois auparavant, la star de l’UFC en a-t-elle vraiment fini avec les octogones ?

«The Notorious» a donc décidé de se retirer une nouvelle fois. «Hé les gars, j'ai décidé de me retirer du combat. Merci à tous pour les souvenirs incroyables ! Quelle aventure !», a ainsi posté le sportif de 31 ans, qui avait décidé une première fois de se retirer en avril 2016, avant de revenir sur sa décision après avoir négocié un nouveau contrat nettement revalorisé. Rebelote en mars 2019, quelques mois après sa défaite en octobre 2018 face au Russe Khabib Nurmagomedov.

Mais cette annonce surprenante fait tout de même douter les spécialistes et les fans de l’Ultimate Fighting Championship. Est-ce une nouvelle annonce en l’air de la part du champion des poids plumes de 2015 à 2016 et des poids légers de 2016 à 2018 ?

On attendait Silva, Gaethje, Diaz et Khabib…

En tout cas, Dana White, grand patron de l’UFC, semble prendre ça pour une décision définitive. «Si Conor McGregor sent qu'il veut prendre sa retraite, vous connaissez mes sentiments à propos de la retraite, vous devriez absolument le faire, a confié White en rendant hommage à l’Irlandais. Et j’aime Conor ... il y a une poignée de personnes qui ont rendu cela (le MMA) vraiment amusant pour moi. Et il est l'une d'entre elles.»

Le doute persiste aussi car, samedi, McGregor a publié une vidéo de lui s’entraînant dans son garage. Et, il y a encore quelques semaines, l’Irlandais a confié son envie d’affronter plusieurs adversaires prochainement, dont la légende Anderson Silva. On le voyait bien affronter Justin Gaethje, Nate Diaz et surtout, on attendait avec impatience une revanche contre son désormais ennemi juré, Khabib Nurmagomedov. L’étonnement face à cette retraite surprise est donc fort normal. D’autant qu’à seulement 31 ans, il semble tout de même être au meilleur de sa forme.

Et pourquoi pas contre Mike Tyson ?

Reste que ces derniers temps, Conor McGregor a semblé aussi se détacher des octogones, notamment avec la pandémie de coronavirus qui a touché la planète. Il en a beaucoup parlé et a souvent indiqué que «rien ne serait plus comme avant», et il avait fait un don d'un million d'euros pour acheter du matériel de protection au personnel soignant de son pays. Fallait-il y voir un lien avec sa carrière dans les octogones ?

Autre point qui a peut-être joué, ses démêlés avec la justice. L’Irlandais a en effet été impliqué dans deux agressions aux Etats-Unis. Il est aussi visé par deux enquêtes pour agression sexuelle en Irlande. Peut-être que cela a pesé dans sa décision.

A moins qu'il ne s'agisse d'un énième coup de com' de sa part. Et il ne serait pas étonnant de voir celui qui avait participé au combat de boxe face à la légende américaine Floyd Mayweather, en août 2017 à Las Vegas, revenir prochainement avec un nouvel événement incroyable. Pourquoi pas un nouvel affrontement avec un boxeur ? Tyson Fury, peut-être, qui se verrait bien dans les octogones, même si la différence de gabarit serait sans doute flagrante (1,75m et 77 kilos face à 2,06m et 115 kilos). A moins qu’une énorme annonce ne tombe avec un combat contre… Mike Tyson, qui doit revenir cet été pour un combat de charité. Et si… ? En tout cas, avec Conor McGregor, il faut décidément s’attendre à tout.

Retrouvez toute l'actualité de l'UFC ICI