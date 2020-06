De nouvelles dates pour les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France

Nouveau changement de programme ? Reportées dans un premier temps en raison de la pandémie de coronavirus, les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France devaient se dérouler respectivement le 1er et le 8 août. Mais elles devraient être avancées d’une semaine.

Ce énième chamboulement viserait à répondre aux exigences de l’UEFA. L’instance européenne a en effet fixé au 3 août la date limite pour permettre aux associations nationales de communiquer la liste des clubs qui participeraient aux compétitions européennes la saison prochaine.

Face à cet impératif, la Ligue a proposé deux nouvelles dates lors de son dernier conseil d’administration avec la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Lyon, qui devrait marquer le retour du football en France après plus de 4 mois d’arrêt, programmée le 25 juillet au Stade de France, suivie la finale de la Coupe de France, qui doit opposer le club parisien et Saint-Etienne, une semaine plus tard toujours à Saint-Denis.

Avec ce calendrier, Lyon bénéficierait du temps nécessaire pour préparer son huitième de finale retour de Ligue des champions conte la Juventus Turin, même si aucune date officielle n’a encore été communiquée par l’UEFA. Mais, selon les dernières informations, la fin de la prestigieuse coupe d’Europe devrait avoir lieu en août avec les quatre derniers 8es de finale retour, puis un possible «final 8» à Lisbonne (Portugal).

