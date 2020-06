Floyd Mayweather attend que Conor McGregor sorte de sa retraite pour le punir

Floyd Mayweather a envoyé un message à Conor McGregor, qui vient de prendre sa retraite, lui indiquant qu’il l’attendrait pour le corriger une nouvelle fois.

Dimanche matin, la planète «sport de combats» s’est réveillée avec la troisième retraite de l’Irlandais, star des octogones d’UFC. Une déception pour le boxeur américain qui l’avait battu par TKO en août 2017 lors d’un combat de boxe très spécial.

Agé de 43 ans, la légende de la boxe (50 victoires en autant de combats des super-plumes aux super-welters), désormais à la retraite, est toujours tentée par une opposition de ce type contre «The Notorious». Et il lui a rappelé.

«Si je ne dis pas de bêtise, n’as-tu pas dit à Mike Tyson que tu pourrais me battre si on combattait une seconde fois ?, a questionné Floyd Mayweather. Et maintenant tu abandonnes ! Je croyais que tu voulais battre le meilleur ? Bon, si tu décides de revenir, je t’attendrai pour te punir à nouveau.» McGregor reviendra-t-il ?

Floyd Mayweather says he’ll be waiting if Conor McGregor comes back pic.twitter.com/kiyNLWSEnz — ESPN Ringside (@ESPNRingside) June 8, 2020

Retrouvez toute l'actualité de la boxe ICI