Tony Yoka renvoie Raphaël Tronché dans les cordes

Il en a marre. Tony Yoka a une nouvelle fois répondu aux attaques du boxeur français Raphaël Tronché, qui a déclaré vouloir toujours l’affronter.

«Mon offre tien toujours : 250 000 euros. (…) Yoka me dénigre, mais si je suis si nul que ça, il n’y a aucun risque. Viens me boxer. Tu repartiras les quatre fers en l’air», avait ainsi lancé l’ancien champion de France à L’Equipe il y a quelques jours. Depuis deux ans, les deux boxeurs s’échangent des mots à distance.

Invité dimanche du Canal Sport Club, le champion olympique 2016 a tenu à mettre les choses au clair. «Ecoutez, ça fait un peu plus de deux ans maintenant qu’on essaie de faire ce combat là même si il trouve toujours des excuses, a lancé Tony Yoka. Au final, et surtout dans un contexte comme celui-ci, je trouve que c’est ni plus ni moins de la récupération médiatique. Surfer sur un buzz pour rien. Si le combat se réalise, ce serait cool, mais j’en ai un peu marre de parler, de faire des interviews et de faire tout ça pour rien. Parler c’est beau, mais il faut donner au public ce qu’il veut. Et je sais qu’il ne le fera pas.»

Alors que le boxeur professionnel (7 victoires en autant de combats) a annoncé trois combats en 2020, pas sûr que Raphaël Tronché soit l'un des trois.

Un combat @TonyYoka Raphaël Tronché ?





"Parler c'est beau, mais après il faut donner au public ce qu'il veut. Et ça je sais qu'il ne le fera pas." pic.twitter.com/HOTMW0g3bf — Canal Sports Club (@CanalSportsClub) June 7, 2020

Retrouvez toute l'actualité de la boxe ICI