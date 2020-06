Anthony Joshua-Tyson Fury : les modalités des deux combats

C’est fait ! Les deux poids lourds britanniques, actuellement patrons de la boxe, Anthony Joshua et Tyson Fury, sont tombés d’accord pour deux combats.

«En principe, les deux boxeurs ont donné leur accord pour ce combat. Ces deux combats», a ainsi lancé Eddie Hearn, le promoteur du détenteur des ceintures IBF, WBA et WBO sur la chaîne Sky Sports News. D’après le patron de Matchroom Boxing, le premier affrontement pourrait avoir lieu à l’été 2021.

Cet affrontement, espéré par de nombreux fans, doit ainsi permettre d’unifier tous les titres de la catégorie reine de la boxe mondiale puisque Tyson Fury a pris la ceinture de WBC en battant Deontay Wilder en février dernier.

«Il est juste de dire que Joshua et Fury sont d’accord sur les conditions financières du combat. (…) On progresse très rapidement (mais) il y a encore beaucoup d’obstacles à écarter. Nous cherchons des lieux et des dates», a confié Eddie Hearn qui a confié avoir «confiance dans le fait qu’ils (Joshua et Fury) donneront leur bénédiction pour l'organisation du combat.»

Car avant de penser à ce double choc qui s’annonce d’ores et déjà croustillant et passionnant entre les deux trentenaires (30 ans pour «AJ», 31 ans pour le «Gypsy King»), les deux hommes ont des combats à honorer.

Anthony Joshua doit en effet défendre ses ceintures contre Kubrat Pulev, son challenger officiel. Un combat avait été prévu en juin mais il a été reporté (pas avant octobre) à cause de la pandémie de Covid-19.

De son côté, Tyson Fury doit affronter une troisième fois Deontay Wilder. Le combat était prévu en juillet mais il a également été reporté. Mais il doit aussi affronter Dillian Whyte, son challenger officiel chez les WBC.

Un gros programme pour les deux hommes mais on se rapproche un peu plus de l’affrontement suprême.

