Encore opéré du genou, Roger Federer de retour seulement en 2021

Si la saison de tennis devrait bien reprendre, Roger Federer, lui, ne rejouera pas. Le Suisse a subi une nouvelle opération du genou droit et se tiendra éloigné des courts jusqu'à la fin de l'année pour revenir dans les meilleures dispositions en 2021.

«Il y a quelques semaines, ayant connu du retard au cours de ma rééducation initiale, j’ai dû subir une nouvelle arthroscopie rapide à mon genou droit. Maintenant, comme je l’avais fait avant la saison 2017, je prévois de prendre le temps nécessaire pour être 100% prêt à jouer à mon meilleur niveau. Les fans et le circuit vont beaucoup me manquer mais j’ai hâte de revoir tout le monde au début de la saison 2021», a écrit le Suisse dans un message posté sur les réseaux sociaux.

L’homme aux 20 Grands Chelems ne sera donc pas présent à l’US Open, ni à Roland-Garros reporté à la fin du mois de septembre en raison de la crise sanitaire. En février dernier, il avait déjà renoncé aux Internationaux de France, avant leur report, après une première intervention à ce même genou, et prévoyait de revenir sur les courts pour la saison sur herbe fin juin. Ce ne sera finalement pas avant janvier.

Désormais le regard tourné vers 2021, il aura pour principal objectif l’or olympique individuel aux Jeux Olympiques de Tokyo, repoussés d’un an. Le seul titre qui manque encore à l’incroyable palmarès, du Bâlois, médaillé d'argent en simple à Londres en 2012 et sacré en double avec Stan Wawrinka quatre ans plus tôt à Pékin.

Reste à savoir comment le sportif le mieux payé du monde se remettra de cette énième opération à bientôt 39 ans…

