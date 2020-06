Jean-Michel Aulas voit Lyon remporter la Ligue des champions

L’OL va-t-il connaitre sa première saison sans Coupe d’Europe depuis 1997 ? Si le club rhodanien ne peut plus compter sur le championnat pour décrocher un billet européen, il a encore deux espoirs avec la Coupe de la Ligue, mais aussi la Ligue des champions.

Le moyen le plus simple et le plus rapide serait de remporter la finale de la Coupe de la Ligue, qui devrait se tenir à la fin du mois de juillet, face au PSG. Si la tâche ne sera pas aisée face à Neymar et compagnie, les hommes de Rudi Garcia décrocheraient leur billet pour le deuxième tour de qualification pour la Ligue Europa en cas de succès.

Mais Jean-Michel Aulas voit les choses en plus grand pour son équipe avec tout simplement une qualification en Ligue des champions. «Mon petit doigt me dit qu’on va être en Coupe d’Europe l’année prochaine, et peut-être pas où vous l’imaginez», a lancé le président de l’OL, ce mercredi, en conférence de presse.

Et la seule solution de participer à la plus prestigieuse des compétitions européennes est de soulever la Ligue des champions cette saison. Un sacré défi, mais le patron des Gones veut y croire, alors que son équipe, vainqueur à l’aller (1-0), doit encore disputer son 8e de finale retour contre la Juventus Turin. «Ce n’est pas prétentieux, c’est une question d’état d’esprit», a-t-il lancé.

Et le format envisagé par l’UEFA pour achever la compétition, qui devrait être dévoilé le 17 juin prochain, avec des quarts et des demi-finales sur une seule rencontre pourrait aider les coéquipiers de Memphis Depay dans cette redoutable mission. «Les quarts, demies et la finale vont se jouer sur un match. Ce qui veut dire que les possibilités de qualification en Ligue des champions, même si elles sont extrêmement difficiles, existent toujours», a confié un Jean-Michel Aulas fidèle à lui-même.

