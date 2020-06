Ligue 1 : pourquoi Amiens et Toulouse ne sont pas encore sauvés

Malgré la décision du Conseil d’Etat de suspendre les relégations de Toulouse et Amiens, les deux clubs sont encore loin d’avoir assurés leur place en Ligue 1. Voici pourquoi.

Les deux formations ont gagné une première bataille. Elles contestaient leur relégation en Ligue 2 alors qu’il restait encore dix journées à disputer dans ce championnat de France resté figé à l’issue de la 28e journée (le PSG et Strasbourg n’ont disputé que 27 matchs).

Dans la foulée de l’annonce du Conseil d’Etat, la Ligue de football professionnel (LFP) et la Fédération française de football (FFF) ont indiqué avoir pris note de cette décision, avant que les deux clubs ne se félicitent. «Le Toulouse Football Club (TFC) se félicite de l’ordonnance rendue ce jour par le juge des référés du Conseil d’État. (…) Le TFC est donc maintenu en Ligue 1 pour la saison 2020-2021», pouvait-on ainsi lire du côté des Toulousains.

Seulement, rien n’est encore gagné. Le fait d’avoir une saison 2020-2021 avec 22 clubs laisse perplexe et ne semble pas possible selon les conventions LFP-FFF. D’autant que même l’UEFA ne serait pas d’accord d’avoir une Ligue 1 avec autant de formations.

«La Ligue va faire, en liaison avec la FFF, ce que le Conseil d’Etat lui demande de faire, c’est-à-dire réexaminer le format de la L1 pour la saison 2020-2021, a expliqué Didier Quillot, le directeur général exécutif de la LFP à l’AFP. Nous allons convoquer nos instances. La FFF va aussi convoquer son Assemblée fédérale, tout ça avant le 30 juin. Le juge s’appuie sur une question de forme, la convention LFP-FFF qui n'a pas encore été adoptée. On va appliquer l’instruction du juge et réexaminer la question. On va faire ça dans les prochains jours. Le Conseil d’administration a considéré que la L1 se joue à maximum 20 clubs. C’est aussi le cas de la convention entre la LFP et la FFF, et ce depuis 40 ans. Mais on va réinterroger à nouveau le Conseil d'administration. La montée de Lens et de Lorient n'est pas remise en cause par cette ordonnance. Nous avions décidé de jouer à 20. On nous demande de réexaminer cette décision, on va la réexaminer, mais cela ne veut pas dire forcément qu'on va jouer à 22. (Sur la parution du calendrier de la saison prochaine) On va essayer de tout faire en bon ordre. D’abord, le format, les participants aux compétitions puis le calendrier définitif de la saison 2020-21. Notre objectif n'a pas changé, il reste de démarrer la saison 2020-2021 le week-end du 22-23 août.»

En d’autres termes, Toulouse et Amiens sont très loin d’être assurés d’être en Ligue 1. Et l’histoire est très loin d’être terminée.

Retrouvez toute l'actualité de la Ligue 1 ICI