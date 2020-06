La Liga de retour après 3 mois d'interruption

Le coup d'envoi du derby à huis clos entre le Séville FC et le Betis Séville, premier match de Liga après trois mois de pause forcée par la pandémie de nouveau coronavirus, a été donné jeudi à 22h04 (20h04 GMT).

L'Espagne, l'un des pays les plus durement touchés par l'épidémie, est devenue ce jeudi la troisième grande nation du football européen à reprendre la compétition, après l'Allemagne (16 mai) et le Portugal (3 juin), avant l'entrée en lice du leader FC Barcelone samedi à Majorque, et celle du Real Madrid dimanche contre Eibar.