PSG : L’avenir de Thomas Tuchel déjà scellé ?

Dans dix jours, le PSG va reprendre le chemin de l’entraînement. Avec toujours Thomas Tuchel à sa tête. Mais l’avenir de l’entraîneur allemand semble s’inscrire en pointillés dans la capitale.

Les relations entre lui et ses dirigeants sont loin d’être au beau fixe. Et elles se seraient même quelque peu détériorées ces derniers jours avec la récente éviction du docteur Laurent Aumont, qui s’inscrit d’une profonde refonte du staff médical parisien. Cette décision aurait été prise sans consulter l’ancien coach du Borussia Dortmund, qui n’aurait pas apprécié d’avoir été mis devant le fait accompli.

Cet événement ne devrait néanmoins pas remettre en cause sa présence la saison prochaine. A moins qu’il ne décide de partir, le champion de France n’a pas l’intention de s’en séparer. Après une première saison mitigée, avec la perte de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, ainsi qu’une nouvelle élimination en 8e de finale de la Ligue des champions, il a retrouvé du crédit avec des résultats plus probants en 2019-2020, avec notamment une qualification pour les quarts de finale de la C1.

«Il sera là la saison prochaine sauf s’il s’en va de lui-même. Ce qu’il a réalisé cette année a renforcé sa position et il n’y a aucune envie de s’en séparer», a assuré une source parisienne, au quotidien l’Equipe de ce jeudi. Et même une déconvenue sur la scène européenne n’aurait pas d’incidence sur son avenir à court terme. Le temps imparti avant le début de la nouvelle saison serait trop juste pour trouver un nouvel entraîneur.

Mais l’histoire a, pour le moment, peu de chances de s’étendre au-delà de la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel ne s’est vu proposer aucune prolongation de contrat. Ce qui n’est pas forcément étonnant. Leonardo, qui ne l'a pas choisi, n’est pas son plus grand fan et s’était même mis à la recherche d’un nouvel entraîneur dès son retour au poste de directeur sportif l’été dernier. Dans ces conditions, le nom de Massimiliano Allegri pourrait très vite refaire surface.

