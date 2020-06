Pour Cavani, son plus beau but est son «coup-franc à Marseille»

Fin février, au Parc des Princes, Edinson Cavani a inscrit, contre Bordeaux (4-3), son 200e but sous le maillot du PSG depuis son arrivée dans la capitale à l’été 2013. Son plus beau ? Celui inscrit en octobre 2017 sur la pelouse du Stade Vélodrome à Marseille (2-2).

Ce soir-là, le meilleur buteur de l’histoire du club parisien avait trompé Steve Mandanda d’un somptueux coup-franc pour égaliser dans les arrêts de jeu et permettre au PSG de préserver son invincibilité face à son rival phocéen, qui s’étend aujourd’hui à 20 matchs sans défaite toutes compétitions confondues (17 victoires, 3 nuls).

«Il y a en a beaucoup de beaux, non ? C’est dur de choisir. Mais je crois que celui qui reste dans la tête de tous, c’est le coup franc du 2-2 à Marseille. Le stade attendait que le coup franc soit passé pour crier. Et c’est là que j'ai annulé un peu la fête, a-t-il lâché. Les Clasicos sont des matchs encore plus spéciaux que les autres.»

Ce souvenir restera sûrement longtemps gravé dans la mémoire du numéro 9 du PSG, en fin de contrat en juin et qui ne sera pas prolongé. Tout comme Thiago Silva. Deux joueurs emblématiques qui s'apprêtent à s'envoler vers d'autres cieux. «Ce sont des joueurs qui ont marqué l’histoire du club : on se demande toujours s’il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s’il ne vaut pas mieux éviter l’année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive», a expliqué Leonardo au JDD.

Véritable idole du Parc des Princes, El Matador va laisser un grand vide dans le coeur des supporters. Charge désormais à l'Argentin Mauro Icardi, dont l'option d'achat a été lévée après un prêt convaincant (20 buts en 31 matchs), de prendre le relais.