Vidéo : les 5 moments forts d’Edinson Cavani au PSG

Le PSG et Edinson Cavani, c’est bientôt fini. En fin de contrat, l’attaquant uruguayen ne sera pas prolongé et quittera Paris à l’issue de la saison après sept ans passés au sein du club de la capitale dont il est devenu le meilleur buteur de l’histoire et l’idole des supporters.

Son premier but face à Ajaccio

Edinson Cavani a débarqué à Paris en provenance de Naples le 16 juillet 2013 pour le montant record à l’époque en Ligue 1 de 64 millions d’euros. Après ses premières minutes contre Montpellier, El Matador a été titularisé pour la première fois lors de la venue d’Ajaccio au Parc des Princes. Et il a arraché l’égalisation dans les derniers instants de la rencontre d’une magnifique frappe du pied gauche en pleine lucarne. Le premier d’une très longue série.

Son but «inutile» lors de la remontada

Ses sept saisons au PSG ont été couronnées de succès avec notamment six titres de champion de France, cinq Coupes de la Ligue, quatre Coupes de France ainsi que deux titres de meilleur buteur (2017, 2018) et un trophée de meilleur joueur (2017). Mais elles resteront entachées par la «remontada» contre le FC Barcelone en 2017 en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Alors que Paris, vainqueur à l’aller (4-0), était mené 3-0 au Camp Nou, Cavani pensait offrir la qualification au club de la capitale à l’heure de jeu. Mais les Catalans ont inscrit trois autres buts, signant l’un des plus grands exploits de l’histoire de la compétition.

Son plus beau but à Marseille

Au cours de sa carrière parisienne, Edinson Cavani a empilé les buts. Et s’il devait n’en retenir qu’un, ce serait son somptueux coup franc inscrit en octobre 2017 sur la pelouse du stade Vélodrome. Alors que le club de la capitale était mené dans les arrêts de jeu, l’attaquant uruguayen a trompé Steve Mandanda avec l’aide de la barre transversale pour permettre au club parisien de préserver son invincibilité face à son éternel rival.

Son but pour devenir le meilleur buteur de l’histoire du PSG

Le 27 janvier 2018, l'Uruguayen, déjà meilleur buteur du club en Ligue des champions et auteur du 2 500e but de l’histoire du PSG quelques semaines plus tôt, a écrit une nouvelle page de l’histoire de la formation parisienne. En marquant face à Montpellier (4-0), Edinson Cavani a dépassé Zlatan Ibrahimovic (156 buts) et est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club parisien avec 157 buts en (229 matchs).

Son 200e but avec Paris

Sa dernière saison à Paris a été faite de hauts et de bas. Mais elle restera marquée par son 200e but inscrit fin février face aux Girondins de Bordeaux (4-3). Si, depuis cette rencontre, son compteur est resté bloqué, en raison notamment de la pandémie de coronavirus, qui a précipité l’arrêt de la Ligue 1, il tentera de le faire gonfler lors de la fin de la Ligue des champions, prévue en août, s’il parvient à trouver un accord avec ses dirigeants sur les modalités d’une prolongation. Histoire de laisser une empreinte encore un peu plus indélébile.

Malgré un temps de jeu presque nul, Cavani inscrit quand même son 200ème but avec le PSG lors d'un match contre les Girondins de Bordeaux. pic.twitter.com/VjFzgG7mwa — Thilo (@crackehrer) June 11, 2020

Retrouvez toute l’actualité du PSG ICI