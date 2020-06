Vidéo : l’expéditif KO de Tyson Nam à l’UFC 84 de Las Vegas

Ce fut une soirée record à Las Vegas. Lors de l’UFC 84, samedi, trois combats se sont terminés en moins d’une minute dont celui de Tyson Nam contre Zarrukh Adashev.

L’Américain n’a pas fait de détail et n’a laissé que 32 secondes à son adversaire pour s’exprimer dans l’octogone de la capitale du Nevada. Tyson Nam a envoyé une terrible droite en plein visage de l’Ouzbek, qui a ensuite été enchaîné par plusieurs coups. Heureusement pour Adashev, l’arbitre est intervenu.

Après deux revers (Sergio Pettis et Kai Kara-France), Nam (36 ans), professionnel depuis 2006 mais qui ne combattait que dans les World Series of Fighting, Elite XC ou encore King of the cage, s’impose enfin en UFC. «J’aurais dû en être là il y a longtemps, a confié, très ému, l’Américain. Ça fait du bien de montrer à tout le monde ce que je suis capable de faire.»

Avant ce combat, Julia Avila avait battu Gina Mazany en 22 secondes et Christian Aguilera avait envoyé au tapis Anthony Ivy sur KO technique en 59 secondes.

Le «main event» de la soirée chez les féminines, s’est achevée par la victoire de Cynthia Calvillo sur Jessica Eye sur décision unanime des arbitres (49-46, 49-46, 48-47).

