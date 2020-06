Vidéo : un supporter entre sur la pelouse en plein huis clos pendant Majorque-Barça

Un fan de Lionel Messi s’est introduit sur la pelouse lors de Real Majorque-Barcelone (0-4), samedi soir, en plein huis clos.

A la 54e minute de jeu, l’adolescent s’est joué du service de sécurité du stade Son Moix de Palma pour s’introduire sur le terrain et aller voir son idole.

Le jeune homme, d’origine française mais habitant à Majorque, s’est d’ailleurs confié sur cet «exploit». «Je l'avais planifié avant que ne s'arrête le Championnat à cause du coronavirus. Messi est mon idole», a expliqué à Mundo Deportivo celui portait un maillot de l’Argentine floqué du numéro 10 de Messi.

«Avant que le match soit reporté (en mars), mon idée était de prendre une photo avec Messi, a-t-il indiqué. Mon rêve est d'avoir une photo avec lui et de le rencontrer. Mais j'ai d'abord vu Jordi Alba et je l'ai fait avec lui. Ensuite, je suis allé vers Messi, mais à cause du virus, il n'a pas voulu faire une photo. Ensuite, la police m'a fait tout effacer. Ils m'ont fait signer un document avec mes coordonnées. Ils me diront s'il y a une amende ou non.»

Le Français a également détaillé son stratagème pour entrer sur le terrain. «J'étais avec des amis et je suis arrivé à la 40e minute. Je suis passé par-dessus une clôture d'environ deux mètres et une fois dans les gradins, je suis descendu par les escaliers jusqu'au terrain. J'ai pris des risques, mais au final il ne me reste rien.»

