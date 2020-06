Anthony Joshua-Tyson Fury : le choc remis en question à cause de Dillian Whyte ?

Le combat de boxe titanesque tant attendu ente Anthony Joshua et Tyson Fury, qui pourrait avoir lieu en 2021, serait remis en question suite à une plainte de Dillian Whyte.

Challenger officiel de Tyson Fury pour la ceinture WBC, le boxeur britannique – lui aussi – a en effet intenté une action en justice contre la World Boxing Council concernant la date limite de sa possibilité de titre des poids lourds, ont ainsi révélé plusieurs médias anglais.

Agé de 31 ans, le «Body Snatcher», champion «intérimaire» de la catégorie ne veut pas que son combat passe après le choc entre le «Gypsy King» et Anthony Joshua dont un accord aurait été trouvé la semaine dernière, avait indiqué le promoteur Eddie Hearn.

«Il y a une procédure concernant la date de l’obligation dans la division des poids lourds», a déclaré le président de la WBC, Mauricio Sulaiman, à Sky Sports. Pour rappel, Whyte, concurrent n°1 depuis fin 2017 et qui devait affronter Oleksandr Usyk dernièrement (mais reporté à cause de la pandémie de coronavirus).

Si son appel est entendu et qu’il obtient gain de cause, Dillian Whyte serait le prochain sur la liste de Tyson Fury. Enfin, après la revanche contre Deontay Wilder. Et à condition de remporter le combat contre l’Américain.

Car si Wilder venait à battre Fury et récupérer la ceinture WBC, repartira-t-on sur un 4e combat entre les deux hommes ? Whyte affrontera-t-il Wilder ? Tout cela est compliqué mais c’est l’histoire de la boxe et des gros contrats.

Retrouvez toute l'actualité de la boxe ICI