Les joueurs en fin de contrat pourront-ils jouer la Ligue des champions ?

Le 30 juin, plusieurs joueurs arriveront en fin de contrat avec leurs clubs respectifs. Mais une question se pose : pourront-ils tout de même disputer la fin de la Ligue des champions, prévue au mois d’août ?

Le PSG est particulièrement concerné par ce cas de figure. Des clubs encore en lice, le champion de France est la formation avec le plus de joueurs qui arrivent en fin de bail (8) avec notamment Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier ou encore Layvin Kurzawa. Et Paris espère terminer la prestigieuse compétition européenne avec eux. «L’idée c’est de poursuivre la compétition avec eux jusqu’à fin août. Mais la manière dont on peut y parvenir n’est pas encore claire», a confié Leonardo au JDD.

Eux comme les autres joueurs concernés ont la possibilité de prolonger exceptionnellement leur contrat jusqu’à fin août. En raison de la situation exceptionnelle provoquée par la pandémie de coronavirus, le Bureau du Conseil de la FIFA a apporté des amendements temporaires au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, ainsi qu’au Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges pour solutionner le problème.

Ainsi, l’instance européenne «recommande vivement qu’un club puisse terminer sa saison avec son effectif d’origine, l’objectif étant de préserver l’intégrité de la ou des compétition(s) qu’il dispute. À cet égard, les parties sont fortement encouragées à étendre leurs contrats existants et à reporter le début des nouveaux conformément à la/aux législation(s) applicable(s) dans les contrats concernés.» Et si les prêts sont également concernés, il n’y a néanmoins aucune obligation du côté des clubs comme des joueurs. «Les clubs et employés ont néanmoins le droit de ne pas négocier des extensions des accords existants (arrivant à échéance)», a précisé la Fifa.

Paris, qui va également disputer les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France, et dans une moindre mesure Lyon, avec seulement deux joueurs en fin de contrat dont Lucas Tousart qui rejoindra le Herta Berlin dès le 1er juillet, sont désormais dans l’attente des directives de la LFP qui va devoir modifier ses textes pour permettre de prolonger les contrats des joueurs concernés.

