L’US Open aura lieu aux dates prévues

L’US Open se tiendra bien aux dates initialement prévues, du 31 août au 13 septembre prochain, ont indiqué les médias américains lundi.

Selon ESPN et Forbes, la saison de tennis devrait officiellement reprendre le 17 août prochain avec les tournois de Washington puis de Cincinnati, qui sera délocalisé à New York à partir du 24 août. Des informations qui devraient être confirmées par l’ATP et la WTA très prochainement.

De son côté, l’US Open devrait donc bien se dérouler aux dates prévues, du 31 août au 13 septembre, à Flushing Meadows.

Selon les deux médias américains, ces tournois américains se dérouleront à huis clos, la pandémie de coronavirus étant encore bien présente aux Etats-Unis (20.004 cas positifs et 331 morts lors de la journée de dimanche).

Après la confirmation, reste à savoir la position des joueurs, qui s’étaient montrés réticents. Novak Djokovic n’était pas vraiment partant et préférait se concentrer sur Roland-Garros qui aurait lieu deux semaines après la finale de l’US Open.

