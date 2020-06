PSG : A peine rentré, Neymar file rejoindre Verratti et Lavezzi à Saint-Tropez

Le PSG a encore une petite semaine de vacances avant la reprise de l’entraînement programmée le 22 juin. Et les Parisiens comptent bien en profiter. A l’instar de Neymar, qui, à peine rentré en France, a pris la direction de Saint-Tropez.

Sur la côte d’Azur, la star brésilienne a rejoint plusieurs de ses coéquipiers, déjà présents sur place depuis plusieurs jours. Et notamment Marco Verratti. L’international italien a pris ses quartiers dans le Var avec sa compagne Jessica Aidi, où ils passent du temps avec Izabel Goulart, compagne de l’ancien gardien parisien Kevin Trapp, mais également avec l’ancien Parisien Ezequiel Lavezzi, qui a mis un terme à sa carrière en fin d’année. Les deux compères ont passé une partie de leur journée de dimanche sur la plage de Pampelone.

A Saint-Tropez, Neymar pourrait également croiser son compatriote Marquinhos, lui aussi en vacances avec sa famille sur les bords de la Méditerranée. Tout comme Angel Di Maria, qui est seulement à quelques kilomètres de là du côté du Ramatuelle, avec Leandro Paredes.

Un bon moyen de resserrer un peu plus les liens avant les futures échéances qui attendent Neymar et ses coéquipiers avec les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France, ainsi que la Ligue des champions, où le PSG est qualifié pour les quarts de finale.

| Neymar, Marco Verratti e Cindy Bruna hoje em Saint Tropez pic.twitter.com/yBZ9TFLHxW — Neymar Jr Fãclub (@memesneymar) June 14, 2020

