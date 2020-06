La victoire de Marcus Rashford sur Boris Johnson pour les repas gratuits aux enfants défavorisés

Marcus Rashford a fait plier le gouvernement britannique mardi. L’attaquant de Manchester United est parvenu à obtenir la prolongation d’un programme de fourniture de repas gratuits aux enfants défavorisés cet été.

Ce programme avait été mis en place pendant le confinement, avec la fermeture des écoles fin mars pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, les autorités avaient créé ce dispositif destiné aux enfants de milieux modestes.

En raison de la pandémie de Covid-19, «le Premier ministre (Boris Johnson) comprend totalement que parents et enfants se retrouvent face à une situation sans précédent pendant l'été» a déclaré son porte-parole. Il a en conséquence annoncé le déblocage d'un fonds alimentaire d'un montant d'environ 120 millions de livre sterling (133 millions d'euros).

Le dispositif, sous forme de bons d'achat, ne perdurera pas au-delà de l'été, a précisé la même source. «Il est dans l'intention du gouvernement que tous les élèves retournent à l'école en septembre», a précisé le porte-parole, affirmant que Boris Johnson a salué la «contribution de Marcus Rashford au débat sur la pauvreté.»

I don’t even know what to say.



Just look at what we can do when we come together, THIS is England in 2020.

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 16, 2020