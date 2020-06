Mort de Kobe Bryant : de nouveaux éléments de l’enquête révélés

Plus de quatre mois après la tragique disparition de Kobe Bryant, l’enquête suit toujours son cours. Et de nouveaux éléments, révélés mercredi par le Conseil national de la sécurité des transports (NTSB), permettent d’éclaircir un peu plus les raisons de l’accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à la légende la NBA, ainsi qu’à sa fille Gianna âgée de 13 ans et six autres personnes.

Lors d’un échange radio avec les contrôleurs aériens, le pilote de l’appareil a indiqué vouloir monter à 4 000 pieds (1 200 mètres) pour tenter de sortir d’un épais brouillard peu de temps avant le crash. «Euh, nous grimpons à quatre mille», avait-il indiqué. «Et puis qu’est-ce que tu vas faire quand tu seras en altitude?", lui a répliqué le contrôleur. Une question qui sera restée sans réponse.

Les premiers éléments de l’enquête avaient révélé que l’hélicoptère avait plongé de plusieurs centaines de pieds avant qu’il ne percute la colline. Je Conseil national de la sécurité des transports, chargé de l’enquête, a souligné que ce «dossier public» n’était pas un rapport final «et qu'il ne contient pas d’analyses, de conclusions, de recommandations ou de déterminations de causes probables» de l’accident.

«En tant que tel, aucune conclusion sur la cause de l’accident et la façon dont il s’est produit ne devrait être tirée des informations contenues dans le dossier», a ajouté le NTSB, qui va poursuivre les investigations avant de publier son rapport final à une date encore à déterminer.

