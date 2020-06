Réouverture des salles de sport : Comment les clubs premium L’Usine se préparent-ils ?

Après plus de trois mois de fermeture, les trois clubs parisiens haut de gamme L’Usine vont enfin pouvoir rouvrir le 22 juin. Et les fondateurs n’ont pas lésiné sur les moyens pour que leurs abonnés puissent s’adonner aux joies du sport sans prendre de risque en cette période de crise sanitaire.

En ce vendredi, à quelques heures de la réouverture tant attendue de ses centres à Beaubourg, dans le quartier de l’Opéra et au sein de la gare Saint-Lazare, Patrick Rizzo, directeur général et cofondateur de L’Usine (avec Patrick Joly), est à la fois soulagé, impatient et en colère. Heureux, il l’est à l’idée de pouvoir accueillir ses adhérents qui lui ont fait part de leur envie de reprendre au plus vite une activité physique.

Mais l’homme ne cache pas son incompréhension quant aux décisions prises par le gouvernement, lequel aurait dû, selon lui, ne pas faire de distinction entre les zones verte et orange, et éviter d’annoncer une réouverture anticipée au 15 juin à la dernière minute (Emmanuel Macron ayant fait une allocution télévisée la veille). «On a déjà perdu 30% de notre chiffre d’affaires. Les loyers doivent aussi être réglés. Et je dois à mes 4.500 abonnés à Paris un prolongement de leur abonnement. En résumé, cela revient à demander à un magasin de Noël d’ouvrir le 10 janvier», explique-t-il.

Contrairement à des clubs d’entrée de gamme comme Fitness Park qui ont décidé de rouvrir le plus rapidement possible, L’Usine a conservé sa date de réouverture initiale : le 22 juin, dès 6h30 ou 7h, en fonction des clubs. Et les dirigeants et l’ensemble du personnel ont déployé un important plan d’attaque pour répondre aux normes sanitaires, incluant l’installation, pour la première fois, de parois transparentes en plexiglass entre chaque machine (vélos elliptiques, tapis de course…). Des fontaines design de gel hydroalcoolique ont également été placées à différents endroits et une colonne sur deux dans les vestiaires a été neutralisée. Quant aux saunas et aux hammams, ils resteront fermés jusqu’à nouvel ordre.

© L'Usine

La distanciation de plus d’un mètre sera respectée entre les machines dans l’espace musculation. Le nombre de personnes sera quant à lui limité dans l’espace stretching (quatre par exemple à Beaubourg). Concernant les cours collectifs, les séances trop intenses ne vont plus figurer au planning. Les cours de cycling ont été supprimés et reviendront peut-être à la carte à partir du 10 juillet.

© L'Usine

«Il ne sera pas nécessaire de réserver sa venue en ligne, car la distanciation physique est déjà de mise dans nos clubs à la différence d’autres centres de remise en forme. A Opéra, nous disposons de 1.600 mètres carrés pour 2.000 membres au total. Donc il sera facile d’avoir moins d’un adhérent pour 10 mètres carrés», précise Patrick Rizzo, ajoutant que les abonnés devront «biper» leur carte lors de leur entrée dans l’une des trois salles. Un moyen aussi de réguler les flux pendant la journée.

Le pack «Back on Tracks» fait son entrée



Alors que les vacances estivales approchent à grands pas - et pour se préparer à l’enfilage du maillot de bain tant redoutée sur la plage -, L’Usine propose le pack «Back on Tracks», décliné en deux versions, pour sculpter sa silhouette. La formule «Optimum» (490 euros) comprend un abonnement d’un mois, de cinq séances de coaching privées et d’un rendez-vous diététique. Les bénéficiaires de l’offre «Premium» (790 euros) pourront profiter des mêmes prestations avec, en bonus, dix cours de coaching privé.

L’Usine développe également l’offre «Friends», qui donne à chaque membre du club la possibilité de reporter son abonnement de quatorze semaines - durée de fermeture des salles de sport en raison de l’épidémie de coronavirus -, ou de permettre à l’un de ses proches de profiter gratuitement de ce report afin qu’il puisse découvrir les nombreuses activités proposées par le groupe.

Retrouvez toute l'actualité fitness ICI