Alex Zanardi grièvement blessé dans un accident : vive émotion en Italie

Très gravement blessé vendredi dans un accident de vélo à main, le champion paralympique italien Alex Zanardi était samedi matin «dans un état stable», selon les agences de presse italiennes, alors que l'émotion et l'inquiétude sont très fortes dans le pays.

Selon l'Ansa et l'Agi, deux agences de presse italiennes, l'état de santé de Zanardi, hospitalisé en soins intensifs à Sienne (Toscane, centre) est resté stable pendant la nuit. Un nouveau bulletin médical est prévu dans la matinée.

«Le pronostic est réservé»

Gravement touché à la tête, Zanardi (53 ans) a subi vendredi soir une intervention de neurochirurgie et de chirurgie maxillo-faciale qui a duré trois heures. «Le patient a été transféré en soins intensifs, le pronostic est réservé. Son état est très grave», avait alors fait savoir l'hôpital.

Zanardi participait à une étape du relais «Objectif Tricolore», en Toscane, quand il a «perdu le contrôle» de son vélo à main, «a fait deux tonneaux puis a percuté un camion. La collision a été terrible», a indiqué Mario Valentini, entraîneur de l'équipe d'Italie de cyclisme handisport, au quotidien italien le Corriere della Sera.

Vive émotion

Samedi matin, l'émotion était très forte en Italie et alors même que le championnat de football doit reprendre dans la soirée après trois mois d'interruption, les trois quotidiens sportifs du pays consacraient leur Une à l'ancien pilote de Formule 1. «Ne renonce pas», «Le drame d'Alex», titre ainsi la Gazzetta dello Sport en pleine page. «Non Alex, non !», écrit de son côté le Corrierre dello Sport, alors que Tuttosport titre «Alex, Italie !»

De très nombreux sportifs, artistes et hommes ou femmes politiques ont envoyé des messages de soutien à celui qui avait été amputé des deux jambes en 2001 après un terrible accident lors d'une course automobile sur le circuit allemand du Lausitzring. «Courage Alex, ne renonce pas. Toute l'Italie lutte avec toi», a ainsi écrit le chef du gouvernement Giuseppe Conte. «Lutte comme tu sais le faire, Alex. Tu es un très grand, courage», a de son côté tweeté en italien Charles Leclerc, le pilote monégasque de l'écurie de F1 Ferrari. «Courage Alex. Putain, maintenant tu dois tout donner», a pour sa part écrit la nageuse Federica Pellegrini, l'une des plus grandes stars du sport italien.

Lotta come sai fare @lxznr !



Sei un grandissimo, forza — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) June 19, 2020

Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex #Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te. pic.twitter.com/oMhDfGaOEo — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 19, 2020

Véritable porte-drapeau du handisport dans le monde entier, Zanardi a obtenu après son accident de 2001 quatre médailles d'or et deux médailles d'argent aux Jeux Paralympiques de 2012 et 2016, ajoutées à dix titres mondiaux, tous conquis sur un vélo à main.

