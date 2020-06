Déconfinement : les sports collectifs peuvent reprendre lundi

Les Français vont pouvoir reprendre les sports collectifs dès lundi et retourner au stade à partir du 11 juillet: le gouvernement a annoncé une accélération du déconfinement pour l'été grâce à des progrès dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19 et écarté un reconfinement général en cas de deuxième vague.

Comme annoncé le 28 mai, les cinémas, les centres de vacances, les casinos et les salles de jeux vont également rouvrir lundi «dans le respect de règles sanitaires strictes», a souligné dans la nuit de vendredi à samedi un communiqué de Matignon après la réunion d'un Conseil de Défense et de Sécurité nationale (CDSN) sous l'autorité du président Emmanuel Macron.

Alors que les écoliers et collégiens vont retourner lundi en cours grâce à un protocole sanitaire allégé, on s'oriente aussi vers un nouvel assouplissement des conditions de travail en entreprise. Le ministère du Travail et le ministère des Solidarités et de la Santé «ont engagé l'actualisation et la simplification du protocole national et des protocoles particuliers» et les résultats de ces travaux seront «présentés la semaine prochaine».

En campagne samedi au Havre pour le second tour des municipales, le Premier ministre Edouard Philippe a insisté: il faut rester «prudents» pour «essayer de faire en sorte de repartir dans les meilleures conditions».

Les sports de combat restent interdits

Mais footballeurs, basketteurs ou handballeurs pourront donc reprendre dès lundi le chemin des stades, gymnases, qu'ils soient couverts ou en plein air, «avec des mesures de prévention adaptées», dès lors que les gestionnaires ou propriétaires des équipements sportifs «y sont prêts», a précisé le ministère des Sports.

Les sports de combat restent en revanche interdits à ce stade, sauf pour le haut niveau.

Les stades seront ouverts dans un premier temps uniquement pour la pratique sportive. Puis, le 11 juillet, date qui marquera la fin de l'état d'urgence sanitaire sur le territoire métropolitain, ils vont aussi ouvrir au public, tout comme les hippodromes, avec une «jauge maximale» de 5.000 personnes qui restera «en principe» en vigueur jusqu'en septembre.

Un nouvel examen de la situation épidémiologique sera réalisé mi-juillet «pour décider si un assouplissement est possible pour la deuxième partie du mois d'août», ce qui concerne notamment la reprise de la Ligue 1, alors que la Ligue professionnelle de football planche sur un scénario prônant un retour des spectateurs «à 100%».

