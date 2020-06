Réchauffement climatique : le sport aussi est menacé

Le réchauffement climatique menace aussi le monde du sport. Une étude de la «Rapid Transition Alliance» a révélé que de nombreux événements sportifs seront remis en cause dans les années à venir à cause de la crise environnementale.

Et quasiment tous les sports devraient être concernés, du cricket au football américain en passant par le tennis, l'athlétisme, le surf et le golf, indique le Daily Mail qui relaie les résultats de ces travaux. Les graves perturbations environnementales liées aux canicules, aux inondations, aux incendies et à la montée des eaux mettront en péril certaines compétitions.

Selon les estimations du rapport, au cours des trois prochaines décennies, un quart des terrains de football de Premier League (la ligue anglaise professionnelle) seront menacés d'inondations. Par ailleurs, un parcours de golf sur trois au Royaume-Uni sera endommagé par l'élévation du niveau des océans. Quant aux Jeux Olympiques d'hiver, leur organisation sera de plus en plus difficile en raison de la hausse des températures.

Plus d'engagement dans l'industrie du sport ?

Plusieurs évènements sportifs ont déja été impactés par des phénomènes environnementaux l'année dernière, comme le souligne le Daily Mail. La Coupe du monde de rugby a été frappée par un énorme typhon, tandis que l'Open de tennis australien de cette année a été perturbé par la fumée toxique des feux intenses qui ont embrasé le pays.

Ces projections alarmantes jouent en faveur de davantage d'engagements concrets contre le réchauffement climatique dans le monde du sport. D'autant que cette industrie participe aussi à son échelle à la desctruction de la planète. Selon le rapport, les émissions de carbone liées au sport à l'échelle mondiale représentent ce que rejette un pays de taille moyenne. «Le sport fournit certains des modèles les plus influents de la société.

Si le sport peut changer son fonctionnement pour agir à la vitesse et à l'échelle nécessaires pour mettre fin à l'urgence climatique, d'autres suivront», a estimé Andrew Simms, le coordinateur de la Rapid Transition Alliance, qui a mené cette étude.

