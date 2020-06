OM : Florian Thauvin vendu pour moins de 20 millions d’euros cet été ?

L’avenir de Florian Thauvin à Marseille est pour le moins incertain. S’il a fait part de son désir de rester à l’OM, le champion du monde tricolore pourrait être vendu cet été par ses dirigeants. A moindre coût, selon L'Equipe.

En proie à des difficultés financières, le club olympien, condamné à une amende de 3 millions d'euros pour avoir enfreint les règles du fair-play financier, mais autorisé à disputer la Ligue des champions la saison prochaine, va devoir se séparer de plusieurs éléments pour renflouer ses caisses. Et Thauvin figure parmi les joueurs susceptibles d’être sacrifiés.

D’autant que l’international tricolore n’a plus qu’un an de contrat avec l’Olympique de Marseille, qui ne peut se permettre de le prolonger et de l’augmenter au regard de sa situation financière. Et pour ne pas le voir partir gratuitement l’été prochain, les dirigeants marseillais n’ont plus qu’une solution : le céder durant le mercato.

Mais à quel prix ? Il y a un an, l’OM réclamait pas moins de 40 millions d’euros pour laisser partir son joueur. Mais sa cote a sérieusement chuté après pratiquement une saison sans jouer en raison notamment de sa blessure à la cheville qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Douze mois plus tard, face à sa situation contractuelle et ses pépins physiques, le président Jacques-Henri Eyraud serait prêt à lâcher Florian Thauvin pour à peine 20 millions d’euros. Un prix dérisoire qui ne devrait pas manquer de susciter les convoitises.

