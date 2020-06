PSG : Comment va se dérouler la reprise de l’entraînement

C’est l’heure de la rentrée au PSG. Après trois mois d’interruption en raison de la pandémie de coronavirus, le club de la capitale va reprendre le chemin de l’entraînement, ce lundi, pour préparer les échéances de fin de saison, et notamment la Ligue des champions, mais aussi le prochain exercice.

Neymar et ses coéquipiers doivent se retrouver dans la matinée. Mais ils vont devoir patienter encore un peu avant de retoucher le ballon. Durant les trois premiers jours, ils vont réaliser divers examens médicaux, dont les tests Covid-19, et physiques qui seront effectués au Camps des Loges et à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Ce n’est seulement qu’à partir de jeudi que les Parisiens pourront à nouveau fouler les pelouses du centre d’entraînement du club de la capitale «en petits groupes, pour une reprise progressive de l’activité physique», a indiqué le PSG sur son site internet.

Cette reprise se fera sans Edinson Cavani et Thomas Meunier, en fin de contrat et qui ont décidé de ne pas prolonger de deux mois pour achever le club parisien au contraire de Thiago Silva. Après leur refus de signer leur premier contrat professionnel, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche seront également absents.

Les hommes de Thomas Tuchel auront un peu plus d’un mois pour retrouver la forme et se préparer pour la finale de la Coupe de France, contre Saint-Etienne, qui devrait avoir lieu le vendredi 24 juillet au Stade de France, avant d’enchaîner une semaine plus tard avec la finale de la Coupe de la Ligue face à Lyon (vendredi 31 juillet).

Ces deux rendez-vous précéderont le tant attendu quart de finale de la Ligue des champions mi-août à Lisbonne, qui a été choisie pour accueillir la formule inédite de la prestigieuse Coupe d’Europe et son «Final 8» à élimination directe.

