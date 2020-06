Vidéo : «Toute ma vie j’aurai un manque de cha… », le nouveau coup de sang de Benoît Paire

Un nouveau cri du désespoir. A sa manière, désormais célèbre, Benoît Paire a encore exprimé toute sa frustration et son exaspération face à son supposé manque de chance, ce dimanche, lors de sa défaite contre l’Italien Matteo Berrettini au quatrième tour du tournoi UTS (4-0).

Un revers sec. Mais l’Avignonnais peut nourrir quelques regrets. Après la perte du premier quarts-temps (11-18), le Français a mené au tableau d’affiche dans les deux suivants avant de finalement voir Berrettini lui passer devant et s'imposer largement.

Un retournement de situation qui a provoqué la colère de Benoît Paire au milieu de la partie. «Comme par hasard. Toujours pas de chatte ! Jamais de chatte ! Malédiction ! Toute ma vie», a-t-il lancé dans un premier temps. Et son énervement est monté d’un cran après la perte du point suivant. «Toute ma vie, j’aurai un manque de chatte ! Toute ma vie, putain», a-t-il hurlé sur le court après avoir violemment lancé sa raquette.

Benoît Paire est coutumier de ce genre de coup de sang aussi bien verbale que violent avec ses raquettes. Il avait d’ailleurs tenu un langage similaire l’année dernière lors de sa défaite en 8e de finale de Roland-Garros face au Japonais Kei Nishikori.

This is one of those days for @benoitpaire...





Ask your French-speaking friends for the translation, we promise it's worth it #UTShowdown pic.twitter.com/lUGy9aEO83

