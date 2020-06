Coronavirus : Novak Djokovic dans la tourmente ?

Ce n’est pas faute d’avoir été alerté. Malgré les recommandations dans le contexte sanitaire mondial, provoqué par la pandémie de coronavirus, Novak Djokovic a réuni plusieurs joueurs et joueuses du circuit pour un tournoi d’exhibition à travers les Balkans, baptisé l’Adria Tour. Mais la fête a mal tourné avec l’annonce des tests positifs de Grigor Dimitrov et Borna Coric.

Les images de la première étape mi-juin à Belgrade (Serbie) n’avait pas manqué d’interpeller avec des tribunes copieusement garnies et l’absence totale de gestes barrières avec notamment des accolades sur le court. Sans oublier la virée en boîte de nuit, durant laquelle certains joueurs se sont retrouvés torse nu, toujours sans masque ni aucune précaution sanitaire.

Djokovic needs to take responsibility along with all the other players who participated in this for some cash in the middle of a global pandemic. Reckless idiots...





Bis repetita une semaine plus tard du côté de Zadar (Croatie). Mais l’ambiance a été plombée, dimanche, juste avant la finale entre Novak Djokovic et Andrey Rublev. Dans un tweet, Dimitrov, épuisé et contraint à l’abandon la veille face à Coric, a révélé avoir été testé positif au Covid-19 à son retour à Monaco, entraînant logiquement l’annulation de la finale.

Un deuxième coup de massue est intervenu quelques heures plus tard quand Coric a, à son tour, indiqué être positif. «Bonjour tout le monde, je voulais vous annoncer que j'ai été testé positif au Covid-19. Je veux être certain que toute personne ayant été en contact avec moi ces derniers jours se fasse tester ! Je suis vraiment désolé pour le mal que j'ai pu faire !», a écrit le 33e joueur mondial.

Mais ils ne sont pas les seuls puisque le préparateur physique de Djokovic Marko Paniki et l’entraîneur de Dimitrov Kristijan Groh ont également été testés positifs. Concernant le n°1 mondial, il a choisi de quitter Zadar pour rentrer à Belgrade sans se faire tester, car il ne présenterait aucun symptôme selon son entourage.

Mais avec les révélations de ces contaminations, Novak Djokovic cristallise de nombreuses critiques. Et plusieurs voix se sont élevées. A commencer par celle de Nick Kyrgios, qui n’a jamais sa langue dans sa poche quand il s’agit de dire ce qu’il pense. «Décision débile de faire l’exhibition (…) les gars, voilà ce qui arrive quand on ne respecte pas les protocoles. Ce n’est pas une blague», a posté le fantasque australien.

Et alors que les instances internationales viennent de révéler le calendrier de la reprise officielle de la saison avec le retour de la compétition fixé en août et la programmation de l’US Open (31 août-13 septembre) ainsi que de Roland-Garros (27 septembre-11 octobre), ces cas pourraient bien tout remettre en cause. Et même s’il y a un peu de temps pour gérer ce début de crise, un léger vent panique doit souffler dans les têtes pensantes du tennis mondial. Avec un certain Novak Djokovic pour principal responsable, même si son clan a tenu à se défendre. « Il a été très difficile pour Novak d’encaisser cette nouvelle, a indiqué son frère Djordje. Nous avons pris toutes les mesures prescrites par les gouvernements de Serbie et de Croatie.» Mais cela n’a semble-t-il pas suffi.

