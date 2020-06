Kobe Bryant : Snoop Dogg lui rend un sublime hommage musical

Snoop Dogg a rendu un vibrant hommage à Kobe Bryant, décédé le 26 janvier dernier, avec un clip vidéo.

Lors de la soirée des ESPY Awards, récompensant les plus grandes performances sportives de l’année aux Etats-Unis, le célèbre rappeur a partagé un clip vidéo d’environ deux minutes et trente secondes en la mémoire de l’ancienne star NBA des Los Angeles Lakers.

Intitulé «Tribute To Kobe», ce clip rend hommage à Kobe Bryant avec des paroles saluant les meilleurs moment de sa carrière. «Tu as dépassé nos attentes, et de très loin. Seulement à la force de ton travail, sans jamais sourire sur le terrain. (…) Médaille d’or olympique autour du coup, champion en back-to-back-to-back, tu visais simplement le panthéon. (…)De l’Est à l’Ouest, Los Angeles est ta ville. Merci pour ce voyage», peut-on ainsi entendre de la part de Snoop Dogg, autre gloire de la Californie.

Pour rappel, Kobe Bryant est décédé le 26 janvier dernier lors d'un accident d'hélicoptère. A ses côtés, se trouvaient sa fille Gianna, 13 ans, ainsi que sept autres passagers.

Retrouvez toute l'actualité de la NBA ICI