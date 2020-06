Mike Tyson-Jon Jones : vers un double combat boxe-MMA ?

Mike Tyson a peut-être enfin trouvé son adversaire en la personne de Jon Jones. Le combattant MMA a confié son envie d’affronter l’ancien champion du monde de boxe.

Champion UFC des lourds-légers, l’Américain, actuellement en conflit avec la fédération dirigée par Dana White, s’est en effet dit partant pour ce qui serait un véritable choc des générations (32 ans pour Jon Jones, 53 ans pour Mike Tyson).

Récemment, «Iron Mike» s’était exprimé sur le conflit opposant la star des octogones à Dana White au sujet de sa rémunération. «On dit que l’UFC est plus populaire que la boxe, c’est ça ? Et pourtant, un combattant de l’UFC ne sera jamais aussi riche qu’un boxeur de top niveau. Pour faire un combat à 100 millions de dollars, Conor McGregor est obligé d’affronter Floyd Mayweather. Et Jon Jones devra m’affronter moi s'il veut se faire un gros chèque…», avait alors lancé l’ancienne terreur des rings.

Des propos qui ont évidemment été rapporté à Jon Jones qui s’est empressé d’y répondre. «Je te boxerai sur un ring si tu promets de m’offrir un vrai combat dans l’octogone ensuite, a-t-il lancé. Et parce que je te respecte énormément, je promets que je ne te casserai rien.»

Rien que d’y penser, les fans vont saliver. Un double combat entre deux guerriers qui ont toujours impressionné (les deux ont été précoces en tant que champions), ça ne peut que promettre.

