Jean-Michel Aulas en remet une couche : «l’UEFA avait été intelligente… Pas la France»

Jean-Michel Aulas s’est de nouveau montré très critique concernant la non reprise de la saison de Ligue 1.

Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, le président de l’Olympique lyonnais a encore confié que la décision des instances françaises d’arrêter la saison 2019-2020 est «dramatique» pour les clubs de Ligue 1.

Jean-Michel Aulas n’a toujours pas accepté cet arrêt du championnat à cause de la pandémie de Covid-19 qui a touché la planète et la France en particulier. S’il l’a critiqué à de nombreuses reprises dans les médias français, c’est cette fois-ci chez les Italiens que le patron de l’OL s’est plaint.

«La situation est anachronique, avec des instances du foot qui dépendent de l’UEFA mais qui ne respectent pas les directives données. C’est incompréhensible, a lancé JMA. Même au Portugal ou en Russie, le football a repris. Chez nous, il ne restait que dix matchs à jouer (...) L’UEFA avait été intelligente en invitant à la prudence. Pas la France. Peut-être que des intérêts individuels, liés notamment aux relégations et aux places européennes, ont été privilégiés.»

Lyon qualifié sur un match ?

Aulas rappelle surtout que les clubs et en particulier le sien vont connaître de grosses pertes financières. «Au final, ce sont toujours les grands clubs qui trinquent, a-t-il déploré. Le PSG estime ses pertes à plus de 200 millions d’euros. Le système foot perdra 1,2 milliard d'euros. C'est dramatique. Peut-être que l'UEFA aurait dû menacer de sanctions plus sévères contre les pays ne suivant pas ses directives...» Selon lui, Lyon devrait perdre 100 millions d’euros.

Enfin, le président lyonnais s’est tourné vers le huitième de finale retour de Ligue des champions face à la Juventus Turin en août prochain (victoire 1-0 à l’aller). Et il a évidemment fait du «Jean-Michel Aulas».

«(…) Quand on voit que les quarts se joueront sur un match sec, il aurait pu être logique de penser que l’OL soit déjà qualifié pour la suite, a-t-il expliqué. Mais nous sommes pour le fair-play et on accepte le retour. La Juve sera super favorite, elle arrivera en forme. Même si Cristiano Ronaldo ne semble pas au top (...) On va essayer de se préparer au mieux, même si on ne sait pas si on pourra jouer des matches amicaux. En août, on devrait récupérer Depay. Tout est possible dans le foot. Mais peut-être qu'avant, j'irais faire un tour à Lourdes....»

