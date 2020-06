«A la LFP, il n’y a que deux membres issus de la diversité» : le constat amer de Jacques-Henri Eyraud

Jacques-Henri Eyraud, président de l'OM, a pointé du doigt, mardi sur Europe 1, le manque de diversité au sein des grandes instances du football tricolore et notamment à la tête de la LFP.

Il y a quelques jours, le patron de l’Olympique de Marseille avait publié, en compagnie de son joueur Steve Mandanda, une tribune pour dénoncer ce problème. Il a poursuivi ce mardi confiant une nouvelle fois son étonnement face à l’absence de diversité au sein des instances du football français.

«A la LFP, où je siège au conseil d’administration, nous sommes 25 autour de la table et seulement deux membres sont issus de la diversité, a confié Jacques-Henri Eyraud. C’est incompréhensible, il y a un plafond de verre.»

S’appuyant sur le passé du club phocéen, JHE souhaite que cela change. «L’OM a été le premier club à avoir un président noir, d’origine africaine, a-t-il rappelé en référence à Pape Diouf (décédé récemment après avoir contracté le Covid-19). Il faut changer ça, essayer d'ouvrir les portes et les fenêtres pour accueillir des talents.»

Eyraud a également indiqué que son directeur du football, le fameux «head of football», qu’il recherche sera choisi par son talent et non pas son origine justement. «Ce n’est pas sur ce critère que l’on recrute, explique-t-il. On le recrute parce que c’est le meilleur talent pour apporter expertise et une connaissance du football. On juge sur ce critère. Il y a, dans cette fonction, de plus en plus de dirigeants issus de la diversité. Nous sommes ouverts à tous les profils. Le vrai critère, c'est la compétence mais évidemment pas les origines.»

Retrouvez toute l'actualité du football ICI