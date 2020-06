Coronavirus : Novak Djokovic positif au Covid-19

Novak Djokovic, n°1 mondial et organisateur du tournoi polémique Adria Tour, a annoncé ce mardi avoir été testé positif au Covid-19.

«Novak Djokovic a été testé positif au Covid-19», est-il indiqué sur le communiqué de son staff qui précise que le Serbe ne «ressent aucun symptôme.» Sa femme, Jelena, a également été testée positive mais pas ses enfants.

Le numéro un mondial a indiqué qu’il s’était mis automatiquement en quatorzaine chez lui et sera de nouveau dépisté dans cinq jours.

Ces deux derniers jours, plusieurs joueurs ayant participé à ce tournoi exhibition en Serbie et en Croatie avaient été testés positifs au nouveau coronavirus : Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki mais également le préparateur physique de Djokovic (Marko Paniki) et de l'entraîneur de Dimitrov (Kristijan Groh).

Novak Djokovic a tenu à présenter ses excuses aux personnes contaminées. «Je suis extrêmement désolé pour chaque cas individuel de contamination. J’espère que le nombre de contaminés augmentera pas, a-t-il indiqué. Tout ce que nous avons fait depuis un mois, était fait avec le cœur net et avec les intentions sincères (…), avec l’idée d’aider les joueurs de tennis de la région, de créer des conditions pour qu’ils jouent, pour qu'ils se faire des revenus afin de surmonter plus facilement cette période difficile.»

Les images de ce tout premier Adria Tour avaient beaucoup choqué. Les précautions sanitaires n’avaient pas forcément été respectés que ce soit par les spectateurs ou même par les joueurs et joueuses qui s’adonnaient à des accolades. Pire, lorsque ces derniers se retrouvaient en soirée. Si cela n’était pas en contradiction avec les directives des autorités sanitaires en vigueur en Serbie, Djokovic a été très critiqué.

Retrouvez toute l'actualité du tennis ICI