Toulouse : Quatre joueurs touchés par le Covid-19

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent à Toulouse. Quelques heures seulement après l’annonce du vote en faveur du maintien d’une Ligue 1 à 20 clubs, entraînant sa relégation en Ligue 2, le TFC a indiqué, ce mardi, que quatre joueurs ont été testés positifs au Covid-19 lors des tests effectués la veille auprès du groupe professionnel, du staff technique et du personnel administratif.

A l’annonce de ces résultats, la formation haut-garonnaise, «déjà très attentif à l’application du protocole sanitaire de rigueur», a pris les mesures les plus strictes pour permettre au groupe professionnel de se préparer en toute sécurité. Les joueurs, dont l’identité n’a pas été communiqué, ont été mis en quarantaine «avec un contrôle biologique directement réalisé au laboratoire».

Un nouveau test sera effectué dans six jours pour l’ensemble du groupe professionnel et le staff technique alors que les mesures de prévention et de distanciation sociale seront appliquées. De plus, «les contacts entre les joueurs restent interdits, sur comme en dehors des terrains», a précisé le nouveau médecin du club Patrick Flamand.

Des tests préalables à la reprise d’activité ont été effectués hier après-midi.





Les résultats font apparaître quatre cas positifs à la #COVID19 au sein du groupe professionnel.





d'informations → https://t.co/ap3ZY57Cke pic.twitter.com/JgsRgvpfQl — Toulouse FC (@ToulouseFC) June 23, 2020

Retrouvez toute l'actualité du football ICI