Transferts : Edinson Cavani finalement à Barcelone ?

Barcelone cherche désespérément à renforcer son attaque. Et dans cette quête, le club catalan a fait de Lautaro Martinez sa priorité. Mais en raison du prix de l’Argentin de l’Inter Milan, les dirigeants pourraient finalement se rabattre sur Edinson Cavani, selon Sky Sport Italy.

En fin de contrat au PSG, l’attaquant uruguayen n’a pas souhaité prolonger de deux mois pour achever la saison avec le club de capitale, toujours en lice en Ligue des champions. Une décision mûrement réfléchie pour se concentrer notamment sur son prochain défi sportif. Et s’il n’a pas encore dévoilé sa future destination, sa carrière devrait se poursuivre en Espagne, où l’Atlético Madrid avait déjà tenté de s’attacher ses services cet hiver.

Six mois plus tard, le club madrilène n’a pas abandonné l’idée d’accueillir le meilleur buteur de l’histoire du PSG (200 buts) et serait même le mieux placé, mais il n’a pas seul sur le coup. L’Inter Milan aurait également fait part de son intérêt, alors que le Barça pourrait s’immiscer dans le dossier.

Le club catalan travaille pour attirer Lautaro Martinez ou rapatrier Neymar. Mais ses limites financières poussent les dirigeants Blaugrana à étudier des options beaucoup moins coûteuses comme Cavani, qui a l’avantage de ne rien coûter, ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, qui n’a plus qu’un an de contrat du côté d’Arsenal. Et malgré la concurrence pour l'Uruguayen, le champion d’Espagne en titre peut compter sur Luis Suarez pour tenter convaincre son compatriote de le rejoindre en Catalogne.

Le Barça n’en serait pas à sa première tentative avec l’ancien napolitain. Au mercato hivernal, Cavani avait déjà été approché pour justement pallier la blessure de Suarez. Mais le futur ex-parisien avait décliné la proposition pour ne pas être en concurrence avec son ami à son retour. Il y a peu de chances que sa position ait évolué d’autant que Suarez est revenu sur les terrains. Et avec Lionel Messi, Antoine Griezmann, Luis Suarez ou encore Martin Braithwaite, la formation catalane n’est pas en mesure de lui garantir une place de titulaire. Au contraire de l’Atlético.

