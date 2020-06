Coronavirus : le père de Novak Djokovic accuse Grigor Dimitrov

L’affaire de l’Adria Tour connaît un nouveau rebondissement. Après l’annonce de plusieurs cas de joueurs testés positifs au Covid-19, dont Novak Djokovic, le père du numéro 1 mondial est monté au créneau et visé Grigor Dimitrov comme le principal responsable.

Alors que les conséquences de ce tournoi d’exhibitions, organisé par le Serbe à Belgrade (Serbie) puis à Zadar (Croatie), ne cesse de prendre de l’ampleur, Srdan Djokovic a tenu à prendre la défense de son fils en rejetant la faute sur le Bulgare, qui a été le premier cas détecté. «Nous ne savons pas où il l’a attrapé (le Covid-19), mais il l’a eu. Il a fait beaucoup de mal à la Croatie, à la Serbie, à ma famille et il aurait dû être testé dans son pays d’origine», a-t-il lancé dans un entretien accordé à RTL Serbie.

Selon la presse croate, le joueur bulgare était déjà malade en arrivant surplace et aurait refusé de se faire tester. Mais il ne peut être tenu pour seul responsable de ce fiasco, qui a connu de nombreuses failles entre virée en boite de nuit, non-respect des distanciations sociales ou l’absence de certaines règles sanitaires.

Novak Djokovic a d’ailleurs présenté ses excuses pour le tort causé. «Je suis profondément désolé que notre tournoi ait pu causer de tels dommages», a déclaré sur Twitter le vainqueur de 17 titres du Grand Chelem. Avant d’ajouter : «Nous avons eu tort, c’était trop tôt».

Il a également appelé toute personne ayant assisté à l’Adria Tour ou ayant fréquenté des participants à «se faire tester» et à «maintenir la distanciation sociale». Mais depuis le début de l'affaire, il ne vivrait pas très bien la situation. «Personne ne va bien, Novak ne se sent pas bien à cause de cette situation», a confié son père.

Retrouvez toute l’actualité du tennis ICI