Coronavirus : premier mort parmi les employés du Mondial 2022 au Qatar

Le coronavirus a causé le premier décès parmi les employés de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. La victime, dont la nationalité n’a pas été précisée, était un ingénieur âgé de 51 ans.

«Malheureusement, le 11 juin 2020, un ingénieur de 51 ans, employé par l’entrepreneur Conspel, est mort tragiquement après avoir contracté le Covid-19», a indiqué le comité d'organisation du Mondial dans un communiqué. Une source proche du comité d’organisation a déclaré à l’AFP que 1 102 cas de Covid-19 avaient été recensés parmi les travailleurs du Mondial.

Le Qatar a l’un des taux d’infection par habitant les plus élevés au monde, avec 3,3% de ses 2,75 millions d’habitants. Plus de 90 000 cas ont été recensés dans le pays et le nombre de décès s’est établi à 104, selon les chiffres officiels publiés mercredi soir.

Les travaux sur les chantiers du Mondial, achevés à 80% selon les responsables, se sont ralentis en raison des mesures de confinement et de distanciation physique, même si le Qatar a entamé un déconfinement prudent autorisant notamment les prières dans certaines mosquées. Les cafés et les restaurants doivent, de leur côté, rouvrir au milieu de mesures d’hygiène et de distanciation physique à partir du 1er juillet.

