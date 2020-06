Leeds : une photo de Ben Laden dans les tribunes du stade

Le club de Leeds a fait retirer une pancarte d’Oussama Ben Laden qui avait été installée dans le stade.

Alors que les rencontres de football en Angleterre (Premier League, Championship) ont repris à huis clos, les supporters ont la possibilité de prendre place virtuellement en tribunes.

A quelques jours du choc contre Fulham (3e), décisif pour la montée en Premier League pour les hommes de Marcelo Bielsa, les fans de Leeds ont la possibilité de payer 25 euros pour avoir leur photo. Un plaisantin a donc payé pour voir installer une pancarte à l’effigie d’Oussama Ben Laden, l’ancien chef d’Al-Qaïda.

Tremendous effort from whoever actually paid English pounds just to have Bin Laden sit in the Leeds crowd. pic.twitter.com/XhEZd87Vqw

— Elliot Hackney (@ElliotHackney) June 24, 2020