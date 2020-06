«Les gars, j’ai perdu ma montre» : l’appel à l'aide de Francesco Totti pour sa Rolex

Francesco Totti, ancienne gloire de l’AS Rome, a lancé un appel original sur les réseaux sociaux ce jeudi, pour tenter de retrouver sa montre.

Evidemment, il ne s’agit pas d’une simple montre mais d’une Rolex Daytona d’une valeur estimée autour de 30.000 euros.

«Les gars, j’ai perdu ma montre, à laquelle j’étais très attaché, a posté dans une story sur son compte Instagram Francesco Totti. Une montre que j’ai porté pendant toute ma carrière. J’en appelle à vous tous dans l'espoir que vous puissiez la retrouver. Je sais que c'est presque impossible, mais essayer ne coûte rien.»

Le champion du monde 2006 avec l'Italie, qui a mis un terme à sa carrière à 40 ans en 2017, a décrit le bien et laissé une adresse. «C’est une Rolex Daytona avec un cadran blanc et un bracelet en acier. Elle a deux plaques avec la lettre C (Cristian et Chanel). Je vous remercie d'avance et je vous laisse une adresse : 348.8888940. P.S: Je viendrai personnellement la chercher», a expliqué «Il Capitano».

Retrouvez toute l'actualité du football ICI