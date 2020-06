NBA : Jabari Parker et deux coéquipiers positifs au Covid-19

Les cas de coronavirus se multiplient à l’approche de la reprise de la saison NBA. La star de Sacramento Jabari Parker et deux de ses coéquipiers ont été testés positifs au coronavirus.

Agé de 25 ans, l’ailier des Kings, qui tente de relancer sa carrière, a indiqué avoir contracté le virus «à Chicago il y a quelques jours» où il est actuellement à l'isolation. «Je progresse dans ma récupération et je me sens bien. J'ai hâte de rejoindre mes coéquipiers à Orlando lorsque nous reviendrons sur les parquets», a-t-il déclaré dans un communiqué diffusé sur le site internet de Sacramento.

Mais il n’est pas le seul de son équipe à avoir contracté le Covid-19. Buddy Hield et Alex Len, ses deux coéquipiers, ont également été testés positifs ont annoncé les Kings mercredi.

Alors que la reprise de la saison NBA, prévue fin juillet à Disney World en Floride, se précise, l’inquiétude grandit puisque les cas sont de plus en plus nombreux.

Après Nikola Jokic…

Malcolm Brogdon, joueur des Pacers de l’Indiana, a également été testé positif. «J'ai récemment été testé positif au coronavirus et je suis actuellement en quarantaine. Je vais bien et je me sens bien. J'ai l'intention de rejoindre mes coéquipiers à Orlando pour la reprise de la saison régulière et pour les play-offs», a déclaré Brogdon.

Les tests positifs de Brogdon et Parker font suite à l'annonce mardi de celui de la star des Denver Nuggets, Nikola Jokic, qui a également contracté le virus en Serbie la semaine passée. Asymptomatique, il devrait avoir le feu vert pour son retour dans le Colorado d'ici une semaine.

Selon les protocoles mis en place par la NBA, Jokic devra être testé deux fois négatif en 24 heures, en Serbie, avant d'être autorisé à voyager. Une fois arrivé dans le Colorado, il devra à nouveau être testé une fois et passer un examen cardiaque.

Par ailleurs, selon le quotidien The Arizona Republic, deux joueurs des Phoenix Suns, club non concerné par la fin de saison en Floride, ont aussi été testés positifs ces derniers jours. Ce qui a conduit la franchise à fermer ses installations.

Mardi, la plupart des joueurs et staffs ont commencé à passer des tests, selon les protocoles mis en place par la NBA. Une étape préliminaire avant leur grand départ prévu, entre le 7 et le 9 juillet, en Floride où, depuis plus d'une semaine, a lieu une spectaculaire recrudescence des cas de coronavirus : plus de 100.000, selon le dernier comptage.

