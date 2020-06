OM : une reprise et (beaucoup) d'interrogations

C’est l’heure de la reprise à Marseille. Les joueurs de l’OM retrouvent le chemin de l’entraînement ce vendredi 26 juin pour préparer une saison 2020-2021 lors de laquelle ils retrouveront la Ligue des champions. Mais avec plusieurs questions en tête.

Trois mois et demi après leur dernier match de la saison 2019-2020 (un match nul concédé à domicile dans les derniers instants face à Amiens, 2-2), les Phocéens se retrouveront donc au centre Robert Louis-Dreyfus avec un programme déjà connu. Après une première réunion avec André Villas-Boas, les joueurs effectueront des examens médicaux jusqu’au 28 juin au matin. Les vice-champions de France commenceront ensuite l’entraînement. Au programme de cette reprise, deux stages à l’étranger (au Portugal du 30 juin au 11 juillet et en Allemagne du 17 au 26 juillet) et cinq match amicaux (les noms des équipes n’ont pas encore été annoncés).

Reste que si le programme «sportif» est connu, l’OM ne serait pas l’OM sans son lot d’interrogations. Il faut dire que le flou entoure l’effectif marseillais. Des joueurs sont annoncés partants (les noms de Kevin Strootman, Hiroki Sakaï, Maxime Lopez, Morgan Sanson ou encore Bouna Sarr sont évoqués) et il n’est pas encore acquis que les cadres resteront. Si Jacques-Henri Eyraud a confié cette semaine que Steve Mandanda, Dimitri Payet et Florian Thauvin seront toujours là la saison prochaine, le club phocéen a besoin de liquidités pour pouvoir recruter.

Dans le viseur du fair-play financier, le club phocéen – qui devra payer une amende de 3 millions d’euros et sera privé de 15 % de ses recettes en Coupe d’Europe pour les deux saisons à venir – se doit de vendre pour pouvoir recruter. Car si André Villas-Boas, qui a confirmé rester une saison de plus malgré des envies de départ, a réussi des miracles avec son effectif, il lui faudra un peu «mieux» pour espérer jouer les premières places en Ligue 1 et être compétitifs en Ligue des champions.

Objectifs : «Head of football» et joueurs

Car si le club a signé plusieurs minots professionnels, pas sûrs que malheureusement ils soient tout de suite titulaires au sein de l’équipe première. Même s’ils sont très prometteurs notamment l’attaquant Ugo Bertelli et le milieu de terrain Cheikh Souaré.

L’OM doit donc recruter à l’extérieur. Si pour le moment, le Directeur sportif ou plutôt le «Head of football» n’a pas encore été recruté (on parle d'Olivier Pickeu et Pep Segura), Villas-Boas a déjà coché le nom de quelques joueurs qu’il aimerait bien avoir dans son effectif.

Le premier nom est celui de M’baye Niang. L’attaquant du Stade Rennais, auteur de 10 buts en Ligue 1 la saison dernière, sera la priorité offensive de l’OM. Autres noms qui circulent ceux du défenseur mexicain Carlos Salcedo (coéquipier d’André-Pierre Gignac aux Tigres de Monterrey) et du milieu Pape Gueye (Le Havre).

Ce n’est que le début du chantier pour Marseille qui ne passe jamais d’été reposant sur son Vieux-Port.

Retrouvez toute l'actualité de l'OM ICI