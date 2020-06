PSG : Thomas Meunier fait ses adieux et allume «les tocards des réseaux»

Thomas Meunier et le PSG, c’est terminé. En fin de contrat, après quatre saisons dans la capitale, le défenseur s’est engagé pour quatre ans, ce jeudi, avec le Borussia Dortmund. Mais avant de rejoindre l’Allemagne, il a fait ses adieux au club et à ses supporters. A sa manière…

Depuis avril 2018, l’international belge entretenait des relations tendues une partie des fans parisiens. A l’origine de cette brouille, un «like» sur les réseaux sociaux d’une photo d’un tifo de l’OM en avril 2018 de Thomas Meunier, qui leur a adressé un tacle appuyé au moment de ses remerciements. «Merci aux supporters (pas les tocards des réseaux), aux staffs et aux joueurs pour leur précieux et inconditionnel soutien», a-t-il posté. Une sortie qui n’est pas passée inaperçue et lui a valu une nouvelle salve d’insultes.

Mais Meunier n’en gardera pas moins un excellent souvenir de ses années à Paris, où il a remporté trois titres de champions de France (2018, 2019, 2020), deux Coupes de la Ligue (2017, 2018), autant de Coupes de France (2017, 2018) et trois Trophées des champions. «De la première à la dernière seconde, jouer pour le PSG aura été un privilège. 4 années formidables dans la plus belle ville du monde ! Des tas de rencontres sur le terrain et en-dehors, des bons moments, des grands moments et un apprentissage continu mais surtout, un grand honneur d’avoir été le premier belge à faire partie de la famille PSG», a-t-il écrit.

Et s’il ne fera pas partie de l’aventure, il a apporté tout son soutien à son ancien club, qui a éliminé le Borussia Dortmund en 8e de finale, pour décrocher la Ligue des champions en août prochain au Portugal. «La Champion’s League sera parisienne !», a-t-il conclu. Pas certain que cela suffise à apaiser les tensions…

